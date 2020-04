Atletica | Europei 2020 cancellati | niente gare a Parigi a fine agosto Stagione

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 aprile 2020) Glidileggera sono stati. La rassegna continentale si sarebbe dovuta disputare allo Stadio Charlety di(Francia) dal 25 al 30ma gli organizzatori sono stati costretti ad annullarla a causa della pandemia che ha colpito tutto il mondo. Si sperava in una regolare disputa dell’evento, visto che mancano ancora quattro mesi, ma purtroppo in questo momento non ci sono sicurezze come ha sottolineato Dobromir Karamarinov, presidente ad interim di European Athletics: “Avevamo sperato in questi tempi difficili di offrire agli atletiun grande evento a cui puntare alladi questa estate. Purtroppo oggi siamo stati informati dal comitato organizzatore e dalla federazione francese che, dopo il confronto con le autorità nazionali e locali competenti in materia di salute e sicurezza, non erano più in grado di ...