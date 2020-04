Atalanta | Malinovskyi | «Taglio stipendi? Non ne abbiamo parlato»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 aprile 2020) Il centrocampista dell’hadella situazione in Serie A a seguito dell’emergenza Coronavirus Ruslanhadella situazione in Serie A: «Se non si finisce la stagione in corso, la prossima per qualcuno potrebbe non iniziare affatto. I club non sono solo giocatori, ma sono tante le persone che ci lavorano. E stanno perdendo tanti soldi». «Finora la situazione è stabile. Ci sono dei bonus per aver superato il girone di Champions che devono essere pagati. L’non è un club così grande, i salari non sono così alti qui. Forse ad aprile potrebbero essere ridotti, ma finora non se ne è», ha concluso il centrocampista dell’. Leggi su Calcionews24.com