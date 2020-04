Ascom scrive ai Comuni di Bergamo «Si sospendano sagre e feste» (Di giovedì 23 aprile 2020) Ascom scrive ai sindaci dei Comuni bergamaschi chiedendo la sospensione di sagre e feste in cui è prevista la somministrazione di alimenti e bevande. La lettera è a firma di Giorgio Beltrami, vicepresidente vicario Ascom Confcommercio Bergamo e consigliere nazionale di Fipe, e di Oscar Fusini, direttore di Ascom Confcommercio Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 23 aprile 2020)ai sindaci deibergamaschi chiedendo la sospensione diin cui è prevista la somministrazione di alimenti e bevande. La lettera è a firma di Giorgio Beltrami, vicepresidente vicarioConfcommercioe consigliere nazionale di Fipe, e di Oscar Fusini, direttore diConfcommercio

StabiaChannel : #PoliticaLavoro #Torre del Greco - Crisi del commercio, l'Ascom scrive al sindaco. «Servono misure a sostegno della… - lightmoon972 : RT @Torrechannelit: Torre del Greco – Emergenza Coronavirus, l’Ascom scrive al sindaco: “Preoccupazione per la mancanza di tempestivi inter… - Torrechannelit : Torre del Greco – Emergenza Coronavirus, l’Ascom scrive al sindaco: “Preoccupazione per la mancanza di tempestivi i… - TelestenseTg : Ascom Ferrara scrive ai sindaci: le proposte di Confcommercio per il rilancio -

Ultime Notizie dalla rete : Ascom scrive Ascom scrive ai Comuni di Bergamo «Si sospendano sagre e feste» L'Eco di Bergamo Ascom scrive ai Comuni di Bergamo «Si sospendano sagre e feste»

Ascom scrive ai sindaci dei comuni bergamaschi chiedendo la sospensione di sagre e feste in cui è prevista la somministrazione di alimenti e bevande. La lettera è a firma di Giorgio Beltrami, ...

La storia di Ignazio

“Per la liquidazione in favore dei beneficiari delle somme in oggetto - scrive l’Inps al nostro Ignazio - è necessario l’invio del prescritto flusso SR41, debitamente compilato in ogni sua parte”. All ...

Ascom scrive ai sindaci dei comuni bergamaschi chiedendo la sospensione di sagre e feste in cui è prevista la somministrazione di alimenti e bevande. La lettera è a firma di Giorgio Beltrami, ...“Per la liquidazione in favore dei beneficiari delle somme in oggetto - scrive l’Inps al nostro Ignazio - è necessario l’invio del prescritto flusso SR41, debitamente compilato in ogni sua parte”. All ...