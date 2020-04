Ascolti TV primetime | mercoledì 22 aprile 2020 | Tu Si Que Vales al 17 6% | Meraviglie-La

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 23 aprile 2020) Glitvdi ieri, mercoledì 22, hanno visto la vittoria della replica di “Tu Si Que, in onda su Canale 5, che ha ottenuto il 17.6% di share. La replica di “-La Penisola dei tesori”, in onda su Raiuno, ha guadagnato il 12.2% di share. Ecco, per voi, glitvregistrati nella giornata di ieri, sui principali canali nazionali. Su Rai1 la replica di– La Penisola dei Tesori ha conquistato 3.284.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale 5 la replica di Tu si queha raccolto davanti al video 3.830.000 spettatori pari al 17.6% di share. Su Rai2 Quello che veramente importa ha interessato 2.703.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia 1 Jurassic Park III ha catturato l’attenzione di 1.694.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti ...