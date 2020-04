Ascolti tv, dati Auditel mercoledì 22 aprile: la prima serata va alla replica di Tu si que vales (Di giovedì 23 aprile 2020) La replica di Tù sì que vales su Canale 5 si aggiudica la prima serata di mercoledì 22 aprile con 3 milioni 830mila telespettatori e il 17.62% di share. Ascolti tv prime time La replica dello speciale Meraviglie La Penisola dei Tesori di Alberto Angela su Rai1 ha ottenuto 3 milioni 284mila telespettatori pari al 12.17% di share. La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Rai2 il film Quello che veramente importa, che è stato seguito da 2 milioni 703mila spettatori con il 9.65% di share, mentre su Rai3 il consueto appuntamento con Chi l’ha visto è stato scelto da 2 milioni 150mila spettatori con l’8.48% di share. Su Italia1 il film Jurassic Park III ha fatto segnare 1 milione 694mila spettatori con il 5.89% di share. Su Rete4 Stasera Italia Speciale ha avuto 1 milione 67mila spettatori con il 3.84% di share. Su La7 Mussolini ... Leggi su tvzap.kataweb Ascolti Tv mercoledì 22 aprile 2020 - dati auditel e share ieri : Stasera Italia - Tu si que Vales e Meraviglie

