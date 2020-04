Anzio, emergenza Covid-19: domani la scadenza per richiedere il contributo straordinario di 600€ (Di giovedì 23 aprile 2020) L’Avviso Pubblico del Comune di Anzio, online dal 30 marzo scorso, con il quale gli aventi diritto hanno richiesto all’Ente il contributo straordinario una tantum, fino a 600 euro (che aumenta in caso di minori con disabilità), resterà aperto fino a domani, venerdì 24 aprile 2020. “Fino alle ore 23.59 del 24 aprile, – afferma l’Assessore alle politiche sociali della Giunta De Angelis, Velia Fontana – il Comune accetterà e processerà le domande di contributo che, attualmente, hanno superato quota duemila. In mezzo a mille difficoltà, dovute alla pandemia ed alla burocrazia degli istituiti bancari e delle poste, gli Uffici stanno dando una risposta concreta alle numerose istanze delle persone bisognose. In questi giorni, inoltre, daremo un forte impulso alla distribuzione dei pacchi, con i prodotti di prima ... Leggi su ilcorrieredellacitta Emergenza Covid-19 - controlli a tappeto a Bari e provincia - posti di blocco su statale 16 e 199 sanzioni

Imu e Tari - niente sanzioni e interessi per chi salta la rata. Emergenza conti negli enti locali

Emergenza COVID-19 a Bari - posto di blocco della Polizia nei pressi di Torre a Mare - controlli a tappeto e sanzioni (Di giovedì 23 aprile 2020) L’Avviso Pubblico del Comune di, online dal 30 marzo scorso, con il quale gli aventi diritto hanno richiesto all’Ente iluna tantum, fino a 600 euro (che aumenta in caso di minori con disabilità), resterà aperto fino a, venerdì 24 aprile 2020. “Fino alle ore 23.59 del 24 aprile, – afferma l’Assessore alle politiche sociali della Giunta De Angelis, Velia Fontana – il Comune accetterà e processerà le domande diche, attualmente, hanno superato quota duemila. In mezzo a mille difficoltà, dovute alla pandemia ed alla burocrazia degli istituiti bancari e delle poste, gli Uffici stanno dando una risposta concreta alle numerose istanze delle persone bisognose. In questi giorni, inoltre, daremo un forte impulso alla distribuzione dei pacchi, con i prodotti di prima ...

MutiLeonilde : RT @CorriereCitta: Anzio, emergenza Covid-19: domani la scadenza per richiedere il contributo straordinario di 600€ - CorriereCitta : Anzio, emergenza Covid-19: domani la scadenza per richiedere il contributo straordinario di 600€… - EcoLitoraleTv : Anzio, Federico Lauri dona uno zaino di emergenza covid ed un kit di sorveglianza agli Ospedali Riuniti… - EcoLitoraleTv : Anzio, emergenza covid-19: erogati 643 mandati di pagamento alle famiglie in difficoltà - EcoLitoraleTv : Emergenza economica Covid-19: online sul sito -

Ultime Notizie dalla rete : Anzio emergenza Anzio, emergenza Covid-19: domani la scadenza per richiedere il contributo straordinario di 600€ Il Corriere della Città Anzio, emergenza Covid-19: domani la scadenza per richiedere il contributo straordinario di 600€

L’Avviso Pubblico del Comune di Anzio, online dal 30 marzo scorso, con il quale gli aventi diritto hanno richiesto all’Ente il contributo straordinario una tantum, fino a 600 euro (che aumenta in caso ...

Anzio, contributo sociale già arrivato a quasi 700 famiglie. Altri 22mila euro per i pacchi alimentari

Emergenza economica Covid-19: già inviato a 694 famiglie in difficoltà, residenti ad Anzio, il contributo sociale fino a 600 euro. Altri 22.000 euro saranno impegnati per dare un forte impulso alla ...

L’Avviso Pubblico del Comune di Anzio, online dal 30 marzo scorso, con il quale gli aventi diritto hanno richiesto all’Ente il contributo straordinario una tantum, fino a 600 euro (che aumenta in caso ...Emergenza economica Covid-19: già inviato a 694 famiglie in difficoltà, residenti ad Anzio, il contributo sociale fino a 600 euro. Altri 22.000 euro saranno impegnati per dare un forte impulso alla ...