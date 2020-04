Anzio | buone notizie | anche oggi nessun nuovo caso

(Di giovedì 23 aprile 2020) “non si registrano nuovi casi positivi al Covid-19. Pertanto, al momento, i cittadini positivi al Coronavirus, residenti ad, in base alle comunicazioni della direzione generale dell’Asl Roma 6, restano complessivamente nove” – così in una nota il Sindaco Candido De Angelissu Il Corriere della Città.

Lo dichiara in una nota il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis. Buone notizie anche a Nettuno, dove oggi non è stato registrato nessun nuovo caso di Coronavirus. I contagi restano 53, compresi 8 ...Meno veicoli in giro ma un numero di sanzioni più alto. È il bilancio del week end pasquale sulle strade della capitale blindata per le norme anticontagio. Sono state in totale 200 le multe per oltre ...