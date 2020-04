(Di giovedì 23 aprile 2020)secondaepisodio giovedì prossimo, 30 aprile Mistero, dramma e tranelli saranno gli ingredienti della secondadi. La nuova fiction di Rai1 in sei puntate, con protagonista, andrà in onda giovedì prossimo, 30 aprile, con nuovi colpi di scena. Laura vedrà tornare nella sua vita Toni, un amore di gioventù al quale chiederà aiuto dopo la morte del marito e la perdita del lavoro. Il passato tornerà a bussare alla porta della cuoca che sarà intenzionata a reagire ai terremoti della sua vita, ma dovrà fare i conti anche con il rapporto conflittuale con sua figlia, intrighi e bugie nella 2^di. Giovedì prossimo verranno trasmessi due nuovi episodi della fiction di Rai1 e i colpi di scena non ...

zazoomnews : Anticipazioni Vivi e lascia vivere trama 2^ puntata con Elena Sofia Ricci - #Anticipazioni #lascia #vivere #trama - RenatoBotRT : RT @zazoomblog: Vivi e lascia vivere- Anticipazioni 23 aprile e diretta: cosè successo a Renato? - #lascia #vivere- #Anticipazioni… - zazoomblog : Vivi e lascia vivere- Anticipazioni 23 aprile e diretta: cosè successo a Renato? - #lascia #vivere-… - zazoomblog : VIVI E LASCIA VIVERE anticipazioni seconda puntata di giovedì 30 aprile 2020 - #LASCIA #VIVERE #anticipazioni - bellicapelli15 : Vivi e lascia vivere, anticipazioni prima puntata -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Vivi

Mistero, dramma e tranelli saranno gli ingredienti della seconda puntata di Vivi e lascia vivere. La nuova fiction di Rai1 in sei puntate, con protagonista Elena Sofia Ricci, andrà in onda giovedì ...Appena terminata la prima puntata di Vivi e lascia vivere, eccoci con il consueto appuntamento con le anticipazioni per il prossimo appuntamento che andrà in onda il prossimo giovedì 30 aprile. Nei ...