Animal Crossing New Horizons si aggiorna con tante novità (Di giovedì 23 aprile 2020) Come anticipato giorni fa, a partire da oggi è ufficialmente disponibile un nuovo aggiornamento per Animal Crossing New Horizons, il quale introduce non poche novità. Avete già letto la Recensione di Animal Crossing New Horizons? Le novità del nuovo aggiornamento di Animal Crossing New Horizons Anche se ve ne abbiamo parlato in questo articolo, ci teniamo comunque ad informarvi che potete già scaricare l’aggiornamento che introduce quanto segue: Nuovi personaggi: Volpolo (galleria d’arte) e Florindo (negozio di giardinaggio)Nuova espansione per il Museo di Blatero con l’esposizione delle opere d’arteGiornata della Natura (attiva fino al 4 Maggio) seguita dalla Giornata Internazionale dei musei (dal 18 al 31 Maggio) e la Stagione dei Matrimoni (dal primo al ... Leggi su gamerbrain Animal Crossing : New Horizons diventa il miglior lancio digitale di sempre superando le vendite di Call of Duty : Black Ops 3

