Animal Crossing: New Horizons aiuta il governo taiwanese a promuovere il distanziamento sociale (Di giovedì 23 aprile 2020) Senza dubbio Animal Crossing: New Horizons è diventato un gioco popolare in tutto il mondo, ed è entrato addirittura all'interno dell'universo politico. Il governo di Taiwan infatti ha utilizzato il gioco per promuovere il distanziamento sociale in modo da rallentare la diffusione dell'epidemia di Coronavirus.Il Taiwan sta affrontando la crisi con competenza, avendo finora testato quasi 60.000 persone che hanno permesso di identificare quasi 430 casi di Coronavirus. Sei persone sono purtroppo morte per le loro condizioni, ma oltre 250 pazienti si sono ripresi da quando hanno contratto la malattia. È evidente che il governo di Taiwan desidera continuare il suo approccio di controllo, ed una delle sue strategie è quella di produrre poster di consigli sulla salute ispirati ad Animal Crossing.I "personaggi" di Animal Crossing si assicurano che siano a un metro ... Leggi su eurogamer Animal Crossing New Horizons si aggiorna con tante novità

