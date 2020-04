Adnkronos : ++#Coronavirus, altri 464 morti in #Italia ma è record guariti++ - GiornaleLazio : Coronavirus, oggi altri 464 morti. Continua il calo dei malati, nuovo record di guariti - Noovyis : (Altri 464 morti, ma nei tamponi il dato record: virus, l'ultimo bollettino di Borrelli) Playhitmusic - - LaGazzettaWeb : Coronavirus in Italia, sale curva positivi (+2.646) calano malati (-851), record di guariti: 3.033 Altri 464 mort… - Libero_official : Altri 464 morti, ma nei tamponi il dato record che fa ben sperare: #coronavirus, l'ultimo bollettino di #Borrelli… -

Ultime Notizie dalla rete : Altri 464

L’aumento ieri era stato di 3.370. Sono 25.549 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 464 in un giorno. Ieri l’aumento era stato di 437. Sono 57.576, con un incremento rispetto a ...Per il terzo giorno consecutivo è record di guariti dal coronavirus, ma si registrano anche altri due record: il calo di malati e quello di ricoverati in ospedale. Purtroppo continuano a crescere ...