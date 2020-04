Alitalia, Patuanelli: “Newco pronta. Difficile parlare di esuberi zero” (Di giovedì 23 aprile 2020) Audizione di Patuanelli su Alitalia: “Pensiamo di poter partire con il progetto nei primi mesi di giugno”. ROMA – In audizione alla Camera il ministro Patuanelli è entrato nei dettagli della nuova Alitalia che dovrebbe nascere nei prossimi mesi: “Noi riteniamo che la newco possa partire entro le prime settimane di giugno, con i relativi passaggi“. Una flotta che non sarà molto più piccola della precedente: “In molti hanno parlato di numeri inferiori al passato. In realtà, non sarà così visto che transiteranno un range di velivoli superiore ai 90“. “Difficile esuberi zero” Una ripartenza con diversi dubbi causati dal coronavirus. Il Governo si è impegnato in prima linea per garantire il posto di lavoro a tutti i dipendenti anche se Patuanelli ha ammesso le difficoltà ... Leggi su newsmondo Patuanelli : “Newco Alitalia entro metà giugno”

Nuova Alitalia - Patuanelli/ “Newco partirà a giugno - a disposizione più di 90 aerei”

