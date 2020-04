Alcuni “bug” alla fotocamera di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G non verranno mai risolti (Di giovedì 23 aprile 2020) Il debutto di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G non è stato privo di difficoltà. Il top di gamma di Samsung avrebbe dovuto stupire senza "se" o "ma" L'articolo Alcuni “bug” alla fotocamera di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G non verranno mai risolti proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 23 aprile 2020) Il debutto diS205G non è stato privo di difficoltà. Il top di gamma diavrebbe dovuto stupire senza "se" o "ma" L'articolo“bug”diS205G nonmaiproviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Android Auto torna finalmente a funzionare su alcuni smartphone Samsung - DarioConti1984 : Il Play Store ha questo bug per alcuni utenti Android - BlobVideoludico : Pubblicata una nuova arma, corregge alcuni bug -. - DeugemoTwo : Prime patch notes su @itVALORANT , nonostante siamo in Closed Beta. Gli agenti colpiti sono (ovviamente direi) Sa… - lightbloods : @_SpiceMeg io ho letto prima la duologia, non c’è bisogno di aver letto s&b, certo magari ti perderai alcune refere… -

Ultime Notizie dalla rete : Alcuni “bug”