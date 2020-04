Alcune edicole di Napoli non vendono il quotidiano ‘Libero’: il motivo (Di giovedì 23 aprile 2020) “Io non credo nei complessi di inferiorità, credo che i meridionali, in molti casi, siano inferiori”. Così Vittorio Feltri, direttore del quotidiano Libero, aveva apostrofato gli abitanti del Sud nel corso della trasmissione Fuori dal Coro di Mario Giordano. Una frase infelice che ha portato a diversi scontri e ad una querela dello scrittore Maurizio De Giovanni. Non è la prima volta che Feltri si scaglia contro i meridionali, così come il suo giornale, che a Napoli hanno messo quasi ‘al bando’. Questa mattina, infatti, Alcune edicole napoletano hanno deciso di non vendere il quotidiano Libero, avvisando la clientela della scelta attraverso dei cartelli affissi fuori gli esercizi. “Ci scusi il direttore Feltri” “Essendo meridionali inferiori non siamo in grado di comprendere gli arguti articoli di questa testata ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 aprile 2020) “Io non credo nei complessi di inferiorità, credo che i meridionali, in molti casi, siano inferiori”. Così Vittorio Feltri, direttore delLibero, aveva apostrofato gli abitanti del Sud nel corso della trasmissione Fuori dal Coro di Mario Giordano. Una frase infelice che ha portato a diversi scontri e ad una querela dello scrittore Maurizio De Giovanni. Non è la prima volta che Feltri si scaglia contro i meridionali, così come il suo giornale, che ahanno messo quasi ‘al bando’. Questa mattina, infatti,napoletano hanno deciso di non vendere ilLibero, avvisando la clientela della scelta attraverso dei cartelli affissi fuori gli esercizi. “Ci scusi il direttore Feltri” “Essendo meridionali inferiori non siamo in grado di comprendere gli arguti articoli di questa testata ...

