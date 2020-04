Alberto Angela sequestrato da criminali e picchiato per ore: il ricordo doloroso (Di giovedì 23 aprile 2020) La confessione è giunta dopo anni e ora Alberto Angela, noto divulgatore, rivive le 15 ore più brutte della sua vita attraverso le colonne di Di Più. I fatti risalgono a circa 18 anni fa, durante le riprese di una puntata di Ulisse in Africa. Fu allora che alcuni criminali lo rapirono e lo pestarono a lungo. Angela, 58 anni compiuti da poco, credette in quel momento che non avrebbe mai più rivisto sua moglie Monica, sposata nel 1993 e da cui ha avuto i figli Edoardo, Alessandro e Riccardo. Nonostante questo non ha mai ceduto alla paura e ha continuato a viaggiare per raccontare le meraviglie del mondo. Il ricordo terribile del rapimento Il paleontologo si trova in Niger per la registrazione di Ulisse – Il Piacere della Scoperta. Mai avrebbe immaginato che il backstage di quella puntata potesse riservargli tanto dolore. “Ho ... Leggi su thesocialpost Alberto Angela rivela : “Nel 2002 ho rischiato di essere ucciso”

