Alberto Angela racconta il suo dramma: “Ho rischiato di morire” (Di giovedì 23 aprile 2020) Alberto Angela racconta la sua disavventura in Africa, risalente al 2002: il dramma uno dei volti più amati della tv italiana E’ uno dei personaggi televisivi più amati dagli italiani, che da decenni insieme a suo padre racconta le bellezze del mondo e divulga la conoscenza scientifica. Alberto Angela, oggi 58enne, in passato se l’è … L'articolo Alberto Angela racconta il suo dramma: “Ho rischiato di morire” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Alberto Angela : “Quella volta ho rischiato di essere ucciso”

Alberto Angela : ‘Sequestrato e picchiato - ho rischiato di essere ucciso’

Alberto Angela : “Sono stato picchiato e sequestrato - credevo di morire” (Di giovedì 23 aprile 2020)la sua disavventura in Africa, risalente al 2002: iluno dei volti più amati della tv italiana E’ uno dei personaggi televisivi più amati dagli italiani, che da decenni insieme a suo padrele bellezze del mondo e divulga la conoscenza scientifica., oggi 58enne, in passato se l’è … L'articoloil suo: “Hodi morire” proviene da www.inews24.it.

ailenolc13 : RT @repubblica: Alberto Angela e il sequestro in Niger: 'Quindici ore di incubo' - bnotizie : Alberto Angela: `Picchiato per ore, ho rischiato di essere ucciso` - FilmNewsItaly : - LauraCarriesOn : Alberto Angela: 'Picchiato per ore, ho rischiato di essere ucciso' - Today - ChiatanteEnrico : ROBERTO ANGELA picchiato e sequestrato -