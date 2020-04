Alberto Angela choc | «Nel 2002 sono stato rapito e ho rischiato la vita»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 23 aprile 2020)hala. Il celebre conduttore e divulgatore scientifico, molto conosciuto e apprezzato sul web, ha raccontato di aver vissuto una brutta avventura qualche anno fa, proprio mentre insieme a una troupe televisiva si trovava fuori per lavoro in Niger. In un’intervista a DiPiù ha raccontato di averdi morire: «sequestrato e picchiato da criminali nel Niger. Ho temuto davvero di non rivedere più mia moglie. Poi per fortuna mi hanno liberato. Oggiqui a raccontare quello che mi è successo e, nonostante la grande paura, non ho smesso di svolgere con grande passione il mio lavoro».ha spiegato di essersi recato nel deserto tra il Niger e l’Algeria per girare una puntata di Ulisse II: «Dal nulla è uscito un veicolo velocissimo, dal qualeusciti tre individui con turbante ...