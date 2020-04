Al via il “Barometro della Salute Mentale” (Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – Quale impatto ha avuto il “lockdown” sul benessere psicologico e mentale degli italiani? A oltre quaranta giorni dall’inizio dell’isolamento, comportamenti, consuetudini lavorative, relazioni sociali e legami affettivi hanno subito condizionamenti profondi e mai sperimentati prima, tali da privare ciascuno di noi dei più essenziali e immediati punti di riferimento. In questo contesto, l’Ordine degli Psicologi del Lazio, in collaborazione con la Facoltà di Medicina e Psicologia di Sapienza Università di Roma e l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP), lancia Il “Barometro Salute Mentale”: un progetto di monitoraggio rivolto all’intero territorio nazionale, basato sul contributo di oltre 1000 professionisti della Salute mentale di tutte le regioni d’Italia e ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – Quale impatto ha avuto il “lockdown” sul benessere psicologico e mentale degli italiani? A oltre quaranta giorni dall’inizio dell’isolamento, comportamenti, consuetudini lavorative, relazioni sociali e legami affettivi hanno subito condizionamenti profondi e mai sperimentati prima, tali da privare ciascuno di noi dei più essenziali e immediati punti di riferimento. In questo contesto, l’Ordine degli Psicologi del Lazio, in collaborazione con la Facoltà di Medicina e Psicologia di Sapienza Università di Roma e l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP), lancia Il “BarometroMentale”: un progetto di monitoraggio rivolto all’intero territorio nazionale, basato sul contributo di oltre 1000 professionistimentale di tutte le regioni d’Italia e ...

