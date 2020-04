(Di giovedì 23 aprile 2020) Roma – Oggi presso il C.A.R. l’ambasciatore egiziano a Roma Hisham Badr ha portato i suoi saluti nel corso del secondo appuntamento dell’di solidarieta’ di cui il consigliere capitolino Davidedella Lega si e’ fatto promotore insieme ad Atef Metwally rappresentante della comunita’. Al Centro Agroalimentare di Roma era presente anche Adriano De Nardis Presidente del Comitato Regionale del Lazio della Croce Rossa Italiana. La comunita’a Roma prosegue nel suo impegno di solidarieta’ nell’emergenza Coronavirus donando generi alimentari, ortaggi e frutta, alla Croce Rossa come aiuto immediato a chi si trova in stato di maggiore difficolta’. La comunita’del territorio del Lazio opera per la quasi totalita’ nel settore ortofrutticolo dalla vendita all’ingrosso a quella ...

zazoomblog : Al Car iniziativa solidarietà Bordoni con comunità egiziana - #iniziativa #solidarietà #Bordoni - canaledieci : Il CAR (Centro agroalimentare di Roma) ha deciso di lanciare l’iniziativa “Distanti, ma uniti”. Il progetto prevede… - romasociale : INIZIATIVA “DISTANTI, MA UNITI”: IL #CAR SPONSORIZZA I TRANSENNAMENTI PER RIAPRIRE ATTIVITÀ NEI #MERCATI RIONALI SU… -

Ultime Notizie dalla rete : Car iniziativa

RomaDailyNews

Roma, 23 apr. (askanews) – L’ambasciatore egiziano in Italia, Hashim Badr, è stato in visita al Centro Agroalimentare di Roma (CAR) in occasione di un’iniziativa di solidarietà promossa dalla comunità ...Sa(di)Lento, titolo dell’iniziativa, costituisce l’ultima tappa del primo giro intero della regione a bordo di auto d’epoca pensato e organizzato per ripercorrere le orme della storica Targa di Puglia ...