Aida Nizar, rilascia delle prime dichiarazioni dopo l’arresto (Di giovedì 23 aprile 2020) Aida Nizar Delgrado è una celebrità spagnola, famosa anche in Italia per aver partecipato al Grande Fratello del 2018, condotto da Barbara D’Urso. È nata nel 1975 a Valladolid ed ha iniziato la sua carriera nella TV spagnola col programma Gran Hermano. Si è resa nota soprattutto per la sua esuberanza e per essere stata protagonista di grandi liti, una delle quali condita di squalifica. Ultimamente Aida è stata colpita da uno scandalo abbastanza clamoroso. A quanto pare, infatti, l’ex gieffina è stata fermata dalla polizia a Madrid, per aver minacciato con un coltello il suo fidanzato Fernando, durante una lite. A seguito di ciò, la Celebrity sarebbe stata anche arrestata. Aida Nizar ha deciso di commentare l’accaduto, ovviamente tramite social media. Infatti sul suo profilo Instagram l’ex gieffina ha pubblicato ... Leggi su bigodino Aida Nizar sbotta : "Mi sto già difendendo nei tribunali da questa bufala che avete inventato"

Minacce con coltello e arresto? Furia Aida Nizar : "Una calunnia dei mediocri"

