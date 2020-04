Agnelli: «Salute al primo posto ma garantire un sostegno finanziario ai club è fondamentale» (Di giovedì 23 aprile 2020) Il presidente dell’ECA, Andrea Agnelli, ha parlato della decisione della UEFA di rilasciare le indennità ad alcuni club Il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso di rilasciare immediatamente i pagamenti delle indennità per club relativi al contributo dei club alle competizioni delle squadre nazionali UEFA alla luce dell’attuale crisi. Ecco il commento di Andrea Agnelli, nelle vesti di presidente dell’ECA, riportate dal sito UEFA. Agnelli – «Ciò rappresenta un’iniezione di liquidità necessaria nelle finanze dei club ed è il risultato del lavoro congiunto della ECA con la UEFA per la protezione dei club in questo momento di minaccia esistenziale. Mentre la Salute pubblica rimane la nostra principale preoccupazione, garantire un sostegno finanziario, legale e regolamentare prima di ... Leggi su calcionews24 Clamorosa lite tra Agnelli e Lotito : “pensi solo alla classifica - non alla salute dei calciatori”

