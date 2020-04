Adriana Volpe ed il marito Roberto Parli passano la quarantena separati | sono in crisi?

Leggi su bitchyf

(Di venerdì 24 aprile 2020)hanno sempre avuto una relazione “a distanza” fra la Svizzera (dove lavora lui) e Roma (dove lavora lei), ma quando la conduttrice è uscita dal Grande Fratello Vip per star vicino al suocero gravemente malato di CoronaVirus si è trasferita in Svizzera dove è rimasta per oltre due settimane. Ora però, nonostantesia rimasto in Svizzera, laè tornata a Roma con la figlia Giselle vivendo a tutti gli effetti unaa distanza. Separazione che è stata così commentata dal settimanale Chi: “stanno vivendo un momento di sofferenza., che ha appena perso il padre, sta affrontando un momento delicato. Ma la franchezza di entrambi sarà il punto di partenza per chiarirsi quando saranno pronti a farlo”. Che dietro questaa distanza ci ...