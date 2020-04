Adriana Volpe e il marito si sono lasciati? Parlano fonti vicino alla coppia

Leggi su gossipetv

(Di giovedì 23 aprile 2020)e ilsi, ecco come stanno le cosee ilRoberto Parli stanno attraversando un periodo non facile. Questo almeno quello che raccontano gli ultimi rumors della cronaca rosa. Qualcuno si è spinto anche un po’ più in là, insinuando che il … L'articoloe ilsiproviene da Gossip e Tv.