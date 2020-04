Addio al fotografo della savana e delle belle donne

(Di giovedì 23 aprile 2020) È morto nella natura Peter Beard, ilafricana e, il dandy amico di Andy Warhol e Salvador Dalì, il kouros che fece innamorare di sé la cognata di John Kennedy, Lee Radzwill Bouvier, quando Jacqueline Onassis l’invitò un’estate a Skorpios per tenere compagnia

infoitcultura : Addio a Peter Beard | il fotografo che amò l' Africa e la moda - infoitcultura : Addio Peter Beard, grande fotografo natura e jet set - infoitcultura : Addio a Peter Beard | fotografo dell'Africa e della moda - infoitcultura : Addio a Peter Beard, fotografo dell'Africa e delle star - - amaliocremones3 : Addio a Peter Beard, il celebre fotografo ambientalista che non disdegnava il jet set -

Ultime Notizie dalla rete : Addio fotografo

Il Foglio

È morto nella natura Peter Beard, il fotografo della savana africana e delle belle donne, il dandy amico di Andy Warhol e Salvador Dalì, il kouros che fece innamorare di sé la cognata di John Kennedy, ...Molto più in alto: vorrebbe diventare il prossimo presidente degli Stati Uniti. Lo scenario pare fantascientifico, eppure già lo scorso novembre, in tempi non sospetti, quando cioè l’addio alla royal ...