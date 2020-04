Abruzzo. Mirella muore di Coronavirus, una vita dedicata al sociale per questa mamma di due figli (Di giovedì 23 aprile 2020) Non ce l’ha fatta. A 53 anni è morta nella rianimazione dell’ospedale aquilano San Salvatore, Mirella Pavone, madre di due figli. La donna, piuttosto conosciuta lavorando in una cooperativa sociale, era stata trasportata, nel momento più caldo dell’emergenza da un’ambulanza all’Aquila per la mancanza di posti a Pescara ed a Penne. Leggi su fanpage (Di giovedì 23 aprile 2020) Non ce l’ha fatta. A 53 anni è morta nella rianimazione dell’ospedale aquilano San Salvatore,Pavone, madre di due figli. La donna, piuttosto conosciuta lavorando in una cooperativa, era stata trasportata, nel momento più caldo dell’emergenza da un’ambulanza all’Aquila per la mancanza di posti a Pescara ed a Penne.

