"Abbiamo peccato contro la terra. La natura non perdona mai" (Di giovedì 23 aprile 2020) Giuseppe Aloisi L'umanità ha peccato contro la terra, dunque ora è costretta a pagare gli effetti dello sfruttamento. Il pensiero del Papa per l'Earth Day Avendo peccato contro la natura e quindi contro la terra, adesso l'umanità interi deve fare i conti con le conseguenze dirette del suo comportamento: Papa Francesco ne è certo. Il messaggio è stato ribadito ieri, durante la ricorrenza mondiale che ricorda a tutti come la terra debba essere tutelata, il cosiddetto Earth Day. Il pensiero del Santo Padre è noto. L'enclica Laudato Sì è piuttosto chiara. E il vescovo di Roma in questi sei anni ha anche sostenuto la causa di Greta Thunberg. Sono molte le volte in cui il pontefice argentino ha pubblicamente espresso la necessità di proteggere l'ambiente. L'"ecologia integrale" è entrata di diritto nella ... Leggi su ilgiornale Tarenzi : «Abbiamo giocato un grande primo tempo - peccato per la ripresa» – VIDEO (Di giovedì 23 aprile 2020) Giuseppe Aloisi L'umanità hala, dunque ora è costretta a pagare gli effetti dello sfruttamento. Il pensiero del Papa per l'Earth Day Avendolae quindila, adesso l'umanità interi deve fare i conti con le conseguenze dirette del suo comportamento: Papa Francesco ne è certo. Il messaggio è stato ribadito ieri, durante la ricorrenza mondiale che ricorda a tutti come ladebba essere tutelata, il cosiddetto Earth Day. Il pensiero del Santo Padre è noto. L'enclica Laudato Sì è piuttosto chiara. E il vescovo di Roma in questi sei anni ha anche sostenuto la causa di Greta Thunberg. Sono molte le volte in cui il pontefice argentino ha pubblicamente espresso la necessità di proteggere l'ambiente. L'"ecologia integrale" è entrata di diritto nella ...

patriziaprestip : Amin, afgano, da 15 anni in Italia. Anche lui ha perso lavoro per #COVID?19 e non ha più un tetto. Legge quotidiani… - xblunotte : RT @santini1965: Ma siamo sicuri che conosca il #Dio #cristiano? Nella #earrhDay #Bergoglio si trasforma in un #Gretino e si scaglia contro… - MariaJuvanna : RT @agensir: Papa all'udienza: 'Abbiamo peccato contro la terra, e la terra non perdona mai' - paoloigna1 : Ridurre l'intervenuto del Papa su questi temi a vieni avanti 'gretino' la dice lunga sulla lucidità di alcuni comme… - adrianobusolin : RT @adrianobusolin: Ma siamo sicuri che conosca il #Dio #cristiano? Nella #earrhDay #Bergoglio si trasforma in un #Gretino e si scaglia con… -