A causa della incapacità delle autorità | Fase 2? Verso il disastro

(Di giovedì 23 aprile 2020) L'Italia non è preparata alla2. Lo dice quasi in questi termini, Massimo Galli. In collegamento con Corrado Formigli a Piazzapulita, l'infettivologo dell'Ospedale Sacco di Milano denuncia le mancanze di chi governa, a livello nazionale e locale: "Le aziende si stanno organizzando da sole adell'; a dare indicazioni coerenti". Insomma, se ci salveremo sarà per gli italiani. "Avremmo dovuto sperimentare da tempo, da tempo - Galli lo sottolinea per ben due volte -tecniche di ripartenza in chiave sicura". Il 4 maggio, aggiunge il professore, "è quasi dopodomani e ci sono differenze enormi in tutta Italia".