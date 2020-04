44 anni fa usciva il primo album dei Ramones, registrato in tempo record per l’eterna conservazione (Di giovedì 23 aprile 2020) Il primo album dei Ramones usciva oggi, 23 aprile 1976, quando ancora tutti si fustigavano per lo scioglimento dei Beatles nonostante i tanti anni trascorsi dall'annuncio di Paul McCartney. 4 ragazzi mai intimiditi dal lezzo di umidità dello scantinato della madre di Jeffrey Ross Hyman, il futuro Joey Ramone di cui oggi si sente ancora la mancanza. Tra quelle mura che li occultavano al mondo, tuttavia, i Ramones concepirono Judy Is a Punk e gettarono le basi del primo disco. Solamente un anno prima la band aveva viaggiato da New York al Regno Unito per cercare di trovare un consenso che dal focolare domestico faticava ad arrivare nonostante già esistesse l'embrione punk messo in piedi dagli Stooges di Iggy Pop e dagli MC5. C'è da ricordare, però, che a casa della Regina erano tutti già pronti al martello chiodato dei Sex Pistols che nel 1977 ... Leggi su optimagazine 56 anni fa usciva il primo album dei Rolling Stones - un’opera acerba ma necessaria

23 anni fa usciva Song 2 dei Blur e noi la stiamo ancora pogando

Richard Gere - quarant’anni fa usciva American Gigolo - lanciando la carriera (Di giovedì 23 aprile 2020) Ildeioggi, 23 aprile 1976, quando ancora tutti si fustigavano per lo scioglimento dei Beatles nonostante i tantitrascorsi dall'annuncio di Paul McCartney. 4 ragazzi mai intimiditi dal lezzo di umidità dello scantinato della madre di Jeffrey Ross Hyman, il futuro Joey Ramone di cui oggi si sente ancora la mancanza. Tra quelle mura che li occultavano al mondo, tuttavia, iconcepirono Judy Is a Punk e gettarono le basi deldisco. Solamente un anno prima la band aveva viaggiato da New York al Regno Unito per cercare di trovare un consenso che dal focolare domestico faticava ad arrivare nonostante già esistesse l'embrione punk messo in piedi dagli Stooges di Iggy Pop e dagli MC5. C'è da ricordare, però, che a casa della Regina erano tutti già pronti al martello chiodato dei Sex Pistols che nel 1977 ...

hscoeur : poi ho parlato con la tipa che usciva con lui e mi ha detto che lui non si era innamorato di me durante questi 4 an… - purp440 : Ahhhh se avessi la macchina del tempo tornerei al 1997, avevo 14 anni, usciva Titanic e impazzivamo tutte per Leo… - Prem96323826 : @Salvato68284801 @massimosab @GREGORYALANE1 molti son indottrinati e non van a cercare i dati,credono semplicemente… - risafra76 : Comunque, 10 anni fa in questi giorni usciva il singolo Alejandro... #chilhavisto - FrouSverige : MaritoSardo ha tirato fuori dal cassetto una tovaglia che usava sempre a Barcellona nel Dicembre del 2014 a strisce… -

Ultime Notizie dalla rete : anni usciva 44 anni fa usciva il primo album dei Ramones, registrato in tempo record per l’eterna conservazione OptiMagazine Subsonica, esce nuovo album sperimentale

(ANSA) - ROMA, 23 APR - I Subsonica escono con Mentale Strumentale, nono album del gruppo in 24 anni di carriera, registrato e completato nel 2004 ma finora mai pubblicato. L'album (disponibile dal 24 ...

In arrivo il nuovo album dei Subsonica

Venerdì 24 aprile esce “Mentale Strumentale”, nono album inedito dei Subsonica, registrato nel 2004 e mai pubblicato: 10 brani di immersione totale nella musica, all’interno di una ricerca sonora ...

(ANSA) - ROMA, 23 APR - I Subsonica escono con Mentale Strumentale, nono album del gruppo in 24 anni di carriera, registrato e completato nel 2004 ma finora mai pubblicato. L'album (disponibile dal 24 ...Venerdì 24 aprile esce “Mentale Strumentale”, nono album inedito dei Subsonica, registrato nel 2004 e mai pubblicato: 10 brani di immersione totale nella musica, all’interno di una ricerca sonora ...