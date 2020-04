4 Ristoranti: il tour culinario di Alessandro Borghese riparte da Venezia (Di giovedì 23 aprile 2020) Alessandro Borghese Riprende il tour di Alessandro Borghese tra le località più suggestive della Penisola. Parte stasera – dalle 21.15 su Sky Uno - la sesta edizione di 4 Ristoranti, il fortunato cooking show in cui semplici ristoratori diventano agguerriti concorrenti di una sfida culinaria. Le puntate – chiaramente registrate prima dell’emergenza sanitaria – sono dieci e la prima città in cui lo chef farà tappa è Venezia. “A Venezia fare il ristoratore è una doppia sfida: gli spazi sono ristretti e i rifornimenti difficili. Se hai bisogno urgente di un ingrediente non puoi farlo arrivare col furgoncino! Pochi giorni dopo aver registrato la puntata c’è stata la devastante acqua alta del 12 novembre. Con il sindaco abbiamo organizzato una cena di gala per sostenere il comune e i ristoratori locali. ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 23 aprile 2020)Riprende ilditra le località più suggestive della Penisola. Parte stasera – dalle 21.15 su Sky Uno - la sesta edizione di 4, il fortunato cooking show in cui semplici ristoratori diventano agguerriti concorrenti di una sfida culinaria. Le puntate – chiaramente registrate prima dell’emergenza sanitaria – sono dieci e la prima città in cui lo chef farà tappa è. “Afare il ristoratore è una doppia sfida: gli spazi sono ristretti e i rifornimenti difficili. Se hai bisogno urgente di un ingrediente non puoi farlo arrivare col furgoncino! Pochi giorni dopo aver registrato la puntata c’è stata la devastante acqua alta del 12 novembre. Con il sindaco abbiamo organizzato una cena di gala per sostenere il comune e i ristoratori locali. ...

Saverio_94 : 4 Ristoranti: il tour culinario di Alessandro Borghese riparte da Venezia ?? - DanieleBizzoni : RT @francescatasci4: Il #turismo siamo noi! @agenziediviaggi e tour operator !! Basta parlare solo di hotel e ristoranti #ilturismosostie… - arcal59 : @msgelmini Il turismo non è solo hotel musei ristoranti...ci sono le agenzie di viaggio e i tour operator...ci sono… - carloarbini51 : RT @RobertoRenga: Mi offro come consulente per tour comprendenti hotel, ristoranti, musei, aeroporti, locali vari e stadi. Dalla Terra del… - elisa24102 : RT @RobertoRenga: Mi offro come consulente per tour comprendenti hotel, ristoranti, musei, aeroporti, locali vari e stadi. Dalla Terra del… -