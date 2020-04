23 aprile, oggi è San Giorgio: il santo patrono di Reggio Calabria (Di giovedì 23 aprile 2020) Nella giornata di oggi, 23 aprile 2020, il mondo cattolico ricorda e celebra la figura di un santo molto importante, San Giorgio Martire, ovvero il patrono della città di Reggio Calabria. Noto anche per la famosa leggenda del Drago, San Giorgio è legato ad un culto di quasi mille anni e in questa giornata avvengono numerose celebrazioni, anche se quest’anno sono state annullate per l’emergenza sanitaria del coronavirus. San Giorgio Martire, il santo del giorno 23 aprile. Vita, morte, miracoli, la leggenda del drago. Feste, sagre, onomastico e frasi di auguri da inviare su whatsapp e messenger A Reggio Calabria il culto risale agli inizi del XI secolo, quando la città riuscì a sventare l’attacco dei saraceni di Siracusa. Secondo la leggenda, il duca Ruggero Borsa fu assistito da San Giorgio nella battaglia, fatto che ne fece il protettore di ... Leggi su italiasera Stasera in TV 23 Aprile 2020 : cosa vedere - programmazione film - serie e programmi da vedere oggi

Oroscopo Branko oggi - 23 aprile 2020 : previsioni del giorno

Ultime Notizie dalla rete : aprile oggi Coronavirus, il bollettino del 22 aprile: giù le vittime, ma la curva dei contagi torna a crescere Today Trend Micro e Citrix mettono al sicuro il lavoro da remoto

La collaborazione tra i due vendor sarà presentata in occasione di un webinar che si svolgerà il prossimo 30 aprile. I termini dell’intesa L’accordo prevede l ... Come riferito in una nota ufficiale ...

Italia Lockdown - I due mesi che hanno cambiato il nostro paese. E se non fosse andato tutto bene?

A marzo la diminuzione degli accessi arriva anche al 70 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Coronavirus Campania, ultime notizie e contagi oggi 22 aprile Sono 53 i nuovi ...

