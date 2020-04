Zeman: “Non penso che il calcio possa riprendere” (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’ex allenatore Zdenek Zeman, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulla possibile ripresa del calcio: “Sono pessimista su una possibile ripartenza. Credo che questo virus abbia fatto danni e ne farà ancora. La cosa più importante è la salute”. Sull’assegnazione Scudetto? “Si possono fare tante ipotesi, per me non c’è niente da assegnare a nessuno”. Su Insigne e la questione relativa alla separazione con Raiola “Arriverà un altro agente che si occuperà di lui, Lorenzo è un napoletano che tiene tanto alla maglia azzurra, ma dipende dalle condizioni che gli proporrà la società” L'articolo Zeman: “Non penso che il calcio possa riprendere” ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’ex allenatore Zdenek, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulla possibile ripresa del: “Sono pessimista su una possibile ripartenza. Credo che questo virus abbia fatto danni e ne farà ancora. La cosa più importante è la salute”. Sull’assegnazione Scudetto? “Si possono fare tante ipotesi, per me non c’è niente da assegnare a nessuno”. Su Insigne e la questione relativa alla separazione con Raiola “Arriverà un altro agente che si occuperà di lui, Lorenzo è un napoletano che tiene tanto alla maglia azzurra, ma dipende dalle condizioni che gli proporrà la società” L'articolo: “Nonche ilriprendere” ilNapolista.

