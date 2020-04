WhatsApp lancia i nuovi sticker per mantenere i contatti a distanza (Di mercoledì 22 aprile 2020) Dopo le nuove reaction sbarcate su Facebook, anche WhatsApp introduce un pacchetto di sticker pensati appositamente per esprimere vicinanza e affetto in occasione dell'emergenza coronavirus. Realizzati in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità, gli adesivi a tema «Insieme a casa» sono già disponibili all'interno dell'app di messaggistica per arricchire le conversazioni degli utenti durante la pandemia di Covid-19 e in futuro. Da quando sono stati introdotti nel 2018, su WhatsApp vengono inviati miliardi di sticker per condividere emozioni e pensieri senza dover usare le parole perché sono considerato divertenti e universali abbattendo le barriere linguistiche o dell'età. Come inviare i nuovi sticker sticker WhatsAppWhatsApp«Ci auguriamo che questo pacchetto di sticker costituisca per i nostri utenti un modo per stare ... Leggi su gqitalia WhatsApp lancia un nuovo pacchetto di adesivi realizzato con la WHO

Bufale sul Coronavirus : Whatsapp lancia il programma per riconoscerle

WhatsApp lancia i messaggi che si autodistruggono : cosa sono e perché sono utili (Di mercoledì 22 aprile 2020) Dopo le nuove reaction sbarcate su Facebook, ancheintroduce un pacchetto dipensati appositamente per esprimere vicinanza e affetto in occasione dell'emergenza coronavirus. Realizzati in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità, gli adesivi a tema «Insieme a casa» sono già disponibili all'interno dell'app di messaggistica per arricchire le conversazioni degli utenti durante la pandemia di Covid-19 e in futuro. Da quando sono stati introdotti nel 2018, suvengono inviati miliardi diper condividere emozioni e pensieri senza dover usare le parole perché sono considerato divertenti e universali abbattendo le barriere linguistiche o dell'età. Come inviare i«Ci auguriamo che questo pacchetto dicostituisca per i nostri utenti un modo per stare ...

PROSOFTCOMPUTER : Pro.soft Computer - hardware e software : News della settimana ? - PatosNokia : WhatsApp lancia il pacchetto stickers: Insieme a casa, per la quarantena - infoitscienza : WhatsApp lancia un nuovo pacchetto di adesivi realizzato con la WHO - zazoomnews : WhatsApp lancia un nuovo pacchetto di adesivi realizzato con la WHO - #WhatsApp #lancia #nuovo #pacchetto - zazoomblog : WhatsApp lancia un nuovo pacchetto di adesivi realizzato con la WHO - #WhatsApp #lancia #nuovo #pacchetto -