Voli Alitalia: le ultime su rimborso biglietto, voucher e cambio prenotazione (Di mercoledì 22 aprile 2020) Cambiare i programmi di viaggi con Alitalia? La nota compagnia di bandiera ha fornito una nota dettagliata sulle procedure da compiere per la modifica della prenotazione del volo e per richiedere il rimborso del biglietto. C'è tempo fino al 31 agosto per le operazioni sopra citate, che potranno anche avvenite dopo la data prevista del viaggio. I passeggeri che hanno comprato un biglietto entro il 30 aprile per viaggi dal 23 febbraio al 30 giugno possono richiedere il cambio della prenotazione per i viaggi entro il 31 marzo 2021, o comunque entro la validità massima del tagliando. Il rimborso con un voucher di pari importo, con validità di 1 anno, potrà essere utilizzato per viaggiare verso qualsiasi destinazione servita da Alitalia. Per quanto riguarda i passeggeri con volo cancellato (provvisto di un biglietto 055), potranno richiedere entro il 31 ... Leggi su optimagazine Alitalia - altri voli di rimpatrio italiani. Fino al 4 maggio cargo giornalieri con la Cina

Alitalia : disponibili voli in continuità territoriale con la Sardegna

Cambiare i programmi di viaggi con Alitalia? La nota compagnia di bandiera ha fornito una nota dettagliata sulle procedure da compiere per la modifica della prenotazione del volo e per richiedere il ...

Abbiamo prenotato un volo per l’estate 2020: cosa c’è da sapere

Ma se uno volesse prenotare un volo? Detto che non sappiamo a oggi cosa sarà possibile fare nei prossimi mesi abbiamo prenotato un volo con Alitalia per capire anche quali siano le indicazioni e le ...

