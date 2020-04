Vola l’e-commerce | gli italiani fanno la spesa online

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Il commercio elettronico in questo periodo sta conoscendo un boom di richieste, dal momento che – dovendo rispettare le indicazioni relative al lockdown – gli spostamenti di routine e le passeggiate per le compere sono ridotti al minimo. Non possiamo dedicarci alle ‘normali’ attività quotidiane, impossibile uscire tutti i giorni per andare a fare lanei negozi fisici. Ma ecco la soluzione, il piano B dell’e-con le sue vetrine virtuali accessibili h24: una strada intelligente e sempre più apprezzata. A dimostrare la preferenza accordata agli acquistidagli, soprattutto in relazione al gesto di fare la, ci sono numeri da record. Nessuno infatti vuole rinunciare alla qualità e alla freschezza dei prodotti che ogni giorno finiscono in ta, così – unendo il bisogno di praticità allo ...