Vladimir Luxuria, il messaggio per la morte di Alessia, ripudiata dalla famiglia perché trans (Di mercoledì 22 aprile 2020) Alessia aveva solo 30 anni quando ha perso la sua battaglia contro la leucemia. La sua giovane vita si è spenta lontano dagli affetti più cari, gli stessi affetti che l’avevano ripudiata in quanto donna transgender. L’umiliazione dei manifesti funebri al maschile Alessia è cresciuta in Campania, ma ha vissuto i suoi ultimi giorni a Perugia. I suoi genitori l’hanno adottata in un orfanotrofio russo all’età di 8 anni, quando ancora aveva le sembianze di un bambino. Su questo punto è intervenuta Spazio Bianco di Perugia, un’associazione di volontariato che si occupa di restare accanto ai malati di HIV. “Accendiamo un faro sulle famiglie che adottano. Chi ha riserve mentali sul diverso orientamento sessuale non può adottare”, evidenziando, in un post su Facebook, il fatto che non si può ... Leggi su thesocialpost ‘Live – Non è la D’Urso’ - Costantino della Gherardesca e Vladimir Luxuria insinuano dubbi sulla storia tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia : la replica degli ex gieffini (Video)

Sulla vicenda di Alessia si è espressa anche Vladimir Luxuria, che sui suoi social ha registrato un breve video per raccontare la storia della giovane, che lei stessa conosceva. “Ci siamo scritte ...

Noi dell’Associazione Spazio Bianco chiediamo che tutti facciano propria questa battaglia perché è una battaglia di civiltà“. Vladimir Luxuria, sui social, ha espresso il proprio cordoglio attraverso ...

