Virus | scenari da incubo nel piano “top secret” del ministro Speranza | ipotizzati 800mila

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Und’intervento anti-coronotalmente allarmante e contanto drammatici da spingere il governo a catalogarlo come top secret. Lo scoop è del Corriere della Sera, rimbalzato anche sul Giornale. Ma a confermare la notizia è arrivata anche una nota del ministero delle Salute, guidato da Roberto. Tutto ha inizio Il 22 gennaio. È il giorno in cuiriunisce la prima task force contro il Covid–19. Illo rievocato a Cartabianca, il programma di Raitre condotto da Bianca Berlinguer. «Quel giorno – ha ricordato – è stato elaborato uno studio ipotetico in caso di arrivo del». Essendo ipotetico, spiega, il«era articolato su varie ipotesi, migliori e anche largamente peggiori», rispetto alloo poi verificatosi in Italia. A curare la prima ...