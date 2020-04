Vincenzo Spadafora: “La ripartenza dello sport italiano dovrà avvenire in maniera prudente e graduale” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Questa mattina il Ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, è intervenuto in Senato in occasione del question time riguardo la possibilità della tanto attesa ripartenza dopo il lock-down. Le sue parole sono state, ovviamente, importantissime. “Riprendere gradualmente gli allenamenti, mentre per quanto riguarda l’attività motoria all’aperto, su cui siamo tanto sollecitati dai nostri cittadini, e la ripresa dei campionati, si valuterà anche con il comitato scientifico tecnico”. A quanto pare, dunque, il Ministro dello sport conferma la linea di un riavvio generale che va, secondo le parole di Vincenzo Spadafora “spinto ma anche tutelato”. Per ora sembra che sarà limitato solo ad “allenamenti graduali”, per cui ancora in forma individuale, anche per quanto riguarda gli sport di squadra. “La ripartenza ... Leggi su oasport Vincenzo Spadafora : "Lo sport deve ripartire ma in sicurezza"

