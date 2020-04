VIDEO – Roma, al via confisca beni famiglia-Spada (Di mercoledì 22 aprile 2020) Militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo la confisca dei beni – per un valore complessivo di oltre 18 milioni – della famiglia Spada. Il Comando provinciale della Guardia di Finanza rende noto: “Il provvedimento ablativo, emesso dalla Sezione Specializzata Misure di Prevenzione del Tribunale capitolino, costituisce l’epilogo dell’attività investigativa della Procura della Repubblica di Roma e sancisce l’acquisizione da parte dello Stato del patrimonio mobiliare e immobiliare riconducibile al sodalizio operante nel litorale Romano, già oggetto di sequestro nell’ottobre 2018. Gli approfondimenti economico-patrimoniali svolti, che hanno preso le mosse dalle note operazioni di polizia ‘Eclissi’ e ‘Sub Urbe’, hanno consentito di dimostrare l’incoerenza dei modesti ... Leggi su ladenuncia Natale di Roma - video anteprima dello spettacolo-omaggio alla Città Eterna

