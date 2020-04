Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2020 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 22 APRILEORE 15:20 FEDERICO MONTI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI SOLO SULLA A24 IN PROSSIMITA’ DELL’ALLACCIO COL GRA IN ENTRATA; QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE-SUD TRA L’USCITA PER MONTEPORZIO CATONE E TORRENOVA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SULLA DIRAMAZIONE-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, FINO AL 24 APRILE CHIUSO IN ENTRATA LO SVINCOLO SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI DALLE ORE 20:00 FINO ALLE 6:00 DEL MATTINO. SULLA A24-TERAMO, CAUSA LAVORI, ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA A CASTEL MADAMA FINO AL 24 APRILE IN FASCIA DIURNA. A FROSINONE CONTINUANO I LAVORI ALLA RETE IDRICA CITTADINA, FINO AL 25 ...