Vandelli (Bper): 'Lavoriamo per ridurre tempi erogazione liquidità imprese'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – In questo momento di emergenza per il Covid-19 "la nostra attenzione è rivolta a colleghi e clienti. A oggi abbiamo affrontato subito il tema delle moratorie e abbiamo gestito più di 60mila domande, c'è stato poi un flusso di oltre 150mila operazioni riguardo i 600 euro per gli autonomi e adesso il banco di prova è l'erogazione dei 25mila euro per le imprese. Noi stiamo lavorando per ridurre i tempi di questo processo". Lo ha detto, nel corso di una conference call con i giornalisti al termine dell'assemblea dei soci, l'amministratore delegato di Bper Banca, Alessandro Vandelli. "Facciamo quello che possiamo – ha aggiunto – per dare un contributo alla ripresa e allo sviluppo dell'economia. C'è un impegno straordinario sul territorio, stiamo ...

