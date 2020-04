Van Persie contro Gazidis | «Si comportò male e lasciai l’Arsenal»

Leggi su calcionews24

Robin van Persie ha attaccato duramente l'ex amministratore delegato dell'Arsenal Ivan Gazidis. L'ex attaccante Robin van Persie si è scagliato contro l'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis, all'epoca nella dirigenza dell'Arsenal: «È stato il club a non offrirmi un nuovo contratto. Se qualcuno mi proverà il contrario, gli darò un milione di euro. Ci sono stati anche altri eventi con Ivan, il modo in cui si è comportato e come ha gestito l'intera situazione». «Pensavo che l'Arsenal potesse migliorare in sette punti. E per farlo, dovevano occuparsene da subito. Ivan non era d'accordo nemmeno con uno di quei punti. E ci sta. Ma questo, più la mancata offerta di rinnovo, mi fece capire che non ero più utile lì».