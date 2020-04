Valeria Marini | racconta come trascorre le sue giornate in compagnia del suo fidanzato

Leggi su bigodino

(Di mercoledì 22 aprile 2020)è stata un icona del tempismo. È uscita della reclusione del Grande Fratello Vip poco prima che iniziasse un’altra reclusione: quella per il Covid-19. Adesso la showgirl ha deciso dire la sua esperienza in isolamento forzato in un’ospitata al programma radiofonico di Radio 2 “I Lunatici”, che va in onda di notte. Ecco cosa ha dettoai conduttori Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio:“Sto bene, io mi sto dando da fare per la raccolta fondi, con una associazione di volontariato mondiale presente in tutta Italia. Siamo riusciti a comprare diversi macchinari importanti per cercare di renderci utili. Tutti insieme, con un piccolo gesto, possiamo fare qualcosa di grande per dare una mano a chi è in prima linea a combattere una situazione d’emergenza che speriamo passi molto ...