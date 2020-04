Vaccino svizzero anti coronavirus forse pronto per ottobre: “Dosi per milioni di persone” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il professor Martin Bachmann, Vaccinologo e immunologo di fama internazionale, ha annunciato che un Vaccino contro il coronavirus SARS-CoV-2 potrebbe essere pronto già ad ottobre, ed essere somministrato entro il mese a tutta la popolazione svizzera. Della preparazione, basata su particelle non infettive, si possono sviluppare milioni di dosi in un breve lasso di tempo. Leggi su fanpage (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il professor Martin Bachmann,logo e immunologo di fama internazionale, ha annunciato che uncontro ilSARS-CoV-2 potrebbe esseregià ad, ed essere somministrato entro il mese a tutta la popolazione svizzera. Della preparazione, basata su particelle non infettive, si possono svilupparedi dosi in un breve lasso di tempo.

Un vaccino anti coronavirus potrebbe essere pronto già ad ottobre, e nell'arco dello stesso mese verrebbe somministrato all'intera popolazione svizzera, ovvero circa 8,5 milioni di abitanti.

Un vaccino tra 12-18 mesi? «Ambizioso»

BASILEA - Domani inizieranno i primi test sperimentali sull'uomo per il vaccino anti coronavirus sostenuto dal governo britannico e attualmente allo studio del team di ricercatori dell'Università di ...

