Vaccino Coronavirus, l’annuncio dalla Svizzera: “Per ottobre sarà pronto!” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Potrebbe arrivare ad ottobre il Vaccino per il Coronavirus? Stando a quanto rivelato da un team di ricercatori dell’università di Berna (Svizzera) la soluzione all’emergenza sanitaria del COVID-19 potrebbe arrivare in autunno. Nei prossimi mesi, infatti, questa equipe sarebbe già pronta a testare questo tanto atteso Vaccino (si parla del mese di agosto) per poi essere inoculato alla popolazione Svizzera a partire dal mese di ottobre. Una svolta che avrebbe davvero del sensazionale. Martin Bachmann, professore di immunologia dell’Università di Berna, ha annunciato questo importante passo in avanti nel corso di una conferenza online con l’associazione stampa della Nazioni Unite. Bachmann è a capo di un gruppo di esperti impegnati nello sviluppo di un Vaccino cosiddetto “geneticamente sintetizzato”, basato su ... Leggi su oasport "Vaccino anti coronavirus per tutti" - ma gli Usa provano a fermare la risoluzione Onu

Coronavirus - vaccino : in Germania al via test sull’uomo

Coronavirus - vaccino : pronto a ottobre - somministrato in Svizzera (Di mercoledì 22 aprile 2020) Potrebbe arrivare adilper il? Stando a quanto rivelato da un team di ricercatori dell’università di Berna () la soluzione all’emergenza sanitaria del COVID-19 potrebbe arrivare in autunno. Nei prossimi mesi, infatti, questa equipe sarebbe già pronta a testare questo tanto atteso(si parla del mese di agosto) per poi essere inoculato alla popolazionea partire dal mese di. Una svolta che avrebbe davvero del sensazionale. Martin Bachmann, professore di immunologia dell’Università di Berna, ha annunciato questo importante passo in avanti nel corso di una conferenza online con l’associazione stampa della Nazioni Unite. Bachmann è a capo di un gruppo di esperti impegnati nello sviluppo di uncosiddetto “geneticamente sintetizzato”, basato su ...

Agenzia_Ansa : Il premier @GiuseppeConteIT : 'Distanze e mascherine finché non c'è il vaccino' #coronavirus #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, immunologi svizzeri annunciano un vaccino pronto per ottobre #coronavirus - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte al Senato: “Mantenere il distanziamento sociale e utilizzare le mascherine fino al vaccino” - AndCappe : SARA' VERO? MA GLI SCIENZIATI NON POSSONO METTERE A CONFRONTO I LORO STUDI PER CAPIRE CHI HA RAGIONE O TORTO? CI VU… - CaputMundi5 : RT @CesareSacchetti: Conte:'mascherine fino a che non ci sarà un vaccino.' Il coronavirus si può già curare ora con risultati eccellenti co… -