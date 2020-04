Vaccino coronavirus, in Inghilterra da domani test sull’uomo: collaborazione con azienda di Pomezia (Di mercoledì 22 aprile 2020) Asse Inghilterra-Pomezia per trovare un Vaccino per il coronavirus. Un binomio singolare ma efficacie, perché la sperimentazione sull’uomo partirà addirittura domani giovedì 23 aprile, sintomo di quanto credito abbia lo studio svolto in collaborazione tra i due paesi. Il potenziale Vaccino si chiamerà “ChAdOx1 nCoV-19” ed è nato dal lavoro delll’Università di Oxford e l’Imperial College di Londra in collaborazione con l’azienda di Pomezia Advent-Irbm. Saranno stanziati 42 milioni complessivi per lo sviluppo del Vaccino, per cui c’ già stato l’ok per la produzione di un milione di dosi per il periodo autunnale. Un ottimismo figlio degli ottimi risultati che il Vaccino ha prodotto in laboratorio, dove gli effetti dannosi per l’organismo umano sono risultati nulli. “Dopo i test ... Leggi su italiasera Vaccino Coronavirus - domani parte la sperimentazione sull’uomo

