Vaccino anti coronavirus per tutti | ma gli Usa provano a fermare la risoluzione Onu

GigiDatome : Sto segnando le poche cose buone di questa emergenza. Finora: - i no vax ora sanno cosa vuol dire un mondo senza v… - Agenzia_Italia : Secondo Montagnier il coronavirus è stato manipolato per un vaccino anti-Aids - matteosalvinimi : “Il complottista è colui che nasconde la verità. Credo che in questo caso sia il governo di Pechino che ha nascosto… - ClaudiaSolinas2 : RT @25O319: Bisogna indagare se c'è una correlazione fra vaccini anti influenzali e corona virus. Se c'è, chi propone vaccino obbligatorio… - samuele26572 : RT @25O319: Bisogna indagare se c'è una correlazione fra vaccini anti influenzali e corona virus. Se c'è, chi propone vaccino obbligatorio… -

Vaccino anti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vaccino anti