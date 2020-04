Uomini e Donne | Tina Cipollari perde la pazienza | “Li denuncio” – VIDEO

(Di mercoledì 22 aprile 2020), nota protagonista di, ha perso laquando ha visto che la sua immagine veniva utilizzata per pubblicità ingannevoli. Qualche giorno fa su internet girava una finta intervista a Maria De Filippi, nella quale sembrava che la conduttrice sponsorizzasse gli effetti positivi di un determinato prodotto dimagrante. Presto si è … L'articolola: “Li denuncio” –è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Tina Cipollari, nota protagonista di Uomini e Donne, ha perso la pazienza quando ha visto che la sua immagine veniva utilizzata per pubblicità ingannevoli. Qualche giorno fa su internet girava una ...L’Ilo stima in un Rapporto sul virus di alcuni giorni fa che il 58,6% delle donne occupate nel settore dei servizi in tutto il mondo, a confronto al 45,4%degli uomini, subisce gli effetti più pesanti.