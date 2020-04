Uomini e Donne, Gemma sconvolta da un corteggiatore: “Ha mandato la foto del pe**” (VIDEO) (Di mercoledì 22 aprile 2020) Oggi è andata in onda la seconda puntata del nuovo format di Uomini e Donne e la situazione è diventata davvero calda per Gemma. La Galgani, infatti, è stata spiazzata da un corteggiatore, il cui nickname era “Cuore di poeta”. L’uomo in questione ha scritto delle vere e proprie lettere d’amore alla dama bianca non risparmiando commenti particolarmente piccanti. Ad un certo punto, però, la situazione è degenerata e si è arrivati a fare delle allusioni un po’ troppo spinte. Un corteggiatore di Gemma scrive lettere osé Durante il secondo appuntamento con Uomini e Donne, Gemma ha avuto modo di conoscere virtualmente un altro corteggiatore. L’uomo in questione si è subito mostrato alquanto spigliato e carico di voglia di conoscere la dama bianca. Il cavaliere ha descritto quello che, secondo il suo ... Leggi su kontrokultura Uomini e Donne - anticipazioni di oggi 22 aprile 2020 : ultimatum per Gemma Galgani [VIDEO]

