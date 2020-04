Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 22 aprile 2020: ultimatum per Gemma Galgani [VIDEO] (Di mercoledì 22 aprile 2020) Nuovo appuntamento di Uomini e Donne Finalmente è tornato Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi si era dovuto fermare a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. La messa in onda è stata possibile perché la conduttrice e la sua squadra di auri hanno totalmente stravolto il format che viene trasmesso da oltre un ventennio su Canale 5. I primi due appuntamenti sono stati dedicati a Gemma Galgani. Ad esempio nell’episodio di ieri, martedì 21 aprile 2020, la dama torinese ha iniziato a chattare con i due spasimanti segreti Pantera e poi OcchiBlu. Il primo ha fatto intendere alla piemontese che dormirebbe con lei per tutta la notte. Ma accadrà realmente oppure è un fake? Ecco dove eravamo rimasti Successivamente, nella casetta di Uomini e Donne Gemma Galgani ha fatto un ballo in solitudine. In poche parole la dama ... Leggi su kontrokultura Tina Cipollari sbotta dopo Uomini e Donne : “Li denuncio”

Uomini e Donne - anticipazioni oggi - puntata 22 aprile 2020 (Video)

