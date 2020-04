Uomini e Donne Anticipazioni 22 aprile | Giovanna chiude con Sammy?

matteosalvinimi : #Salvini: Non si possono cancellare così i sacrifici delle donne e degli uomini che hanno combattuto la mafia. È un… - matteosalvinimi : Lo schifo di boss mafiosi scarcerati e mandati a casa con la scusa del Virus grida vendetta, è una resa dello Stato… - matteosalvinimi : Ci tengo a far arrivare questo messaggio alle donne e agli uomini della Polizia Locale di tutta Italia: grazie di c… - CristinaTaglini : RT @corpodelledonne: Zero o pochissime #donne in #TaskForce del #Governo Mi stupisco ci si stupisca.Non serve chiedere gentilmente:come ri… - NonnaMaria15 : RT @matteosalvinimi: Lo schifo di boss mafiosi scarcerati e mandati a casa con la scusa del Virus grida vendetta, è una resa dello Stato! N… -

